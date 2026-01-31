A- A+

REALITY SHOW Após deixar o BBB 26, Paulo Augusto se pronuncia nas redes sociais Ex-brother fala pela primeira vez depois da desclassificação e reaparece na cidade natal

Um dia após ser desclassificado do BBB 26, Paulo Augusto quebrou o silêncio e se manifestou em suas redes sociais. Já fora do confinamento, o ex-participante desembarcou neste sábado (31) em Goiânia, onde foi recebido pela família e por fãs nos aeroporto.



Logo depois, PA publicou um vídeo agradecendo o apoio recebido e demonstrando tranquilidade diante do desfecho de sua passagem pelo reality.

Na postagem, o ex-brother afirmou estar em paz com o que aconteceu e destacou o carinho de familiares, amigos e fãs.

“Já estou em solos goianos, terra que amo demais. Grato por tudo o que foi vivido e por tudo que ainda vai vir”, escreveu ele na legenda.

Em tom sereno, ele afirmou que é apenas o começo para ele e comentou no vídeo: “Aconteceu o que tinha que acontecer. Mas estamos firmes aqui”, escreveu ele, o reaparecer em sua cidade natal, onde foi recebido por pessoas próximas.

A manifestação marca a primeira fala pública do ex-brother desde sua saída do programa e ajudou a amenizar a repercussão do episódio, que movimentou as redes sociais e dividiu opiniões do público.

Mesmo fora do jogo, Paulo Augusto segue entre os assuntos comentados pelos fãs do BBB 26.

Entenda a expulsão

O participante Paulo Augusto foi desclassificado do BBB 26 após um episódio polêmico durante a corrida para atender o Big Fone.

A produção do reality comunicou aos confinados que a atitude do brother — ao puxar Jonas Sulzbach, que caiu no chão — foi considerada uma violação das regras por colocar em risco a integridade física de outro participante, o que levou à sua saída do programa na sexta-feira (30).

