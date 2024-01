A- A+

BBB 24 Após deixar Prova do Líder, sister é atingida por chuveiro solto durante o banho Alane estava se lavando quando parte do chuveiro caiu e atingiu seu rosto

Após desistir da Prova do Líder por necessidades fisiológicas, Alane Dias foi tomar banho e teve um grande susto quando parte do chuveiro caiu sobre ela.

Depois do susto, a sister não segutou o palacrão. "Nossa, muita humilhação. Put* que pari*", gritou.

Alane ficou entre os quatro na disputa pela primeira liderança do BBB 24, mas desistiu por vontade de urinar. Durante a prova, a sister ficou mais próxima de Deniziane e as duas já cogitam combinar voto em Maycon Cosmer no primeiro paredão do reality.

A sister externou sua vontade de votar em Maycon após saber de uma piada capacitista que o brother fez com Vinicius, atleta paralímpico com perna amputada. Ele quis saber se poderia chamar Vinicius pelo apelido de "cotinho", comentário que o deixou constrangido e revoltou internautas nas redes sociais.

Veja também

LEILÃO Violão da Taylor Swift e guitarra de Harry Styles serão leilados por fundação do Grammy