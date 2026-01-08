Qui, 08 de Janeiro

Após desabafo ao fazer show de graça para plateia vazia, cantor ganha centenas de seguidores

Jerônimo Vaqueiro fez uma publicação sobre apresentação sem público em terra natal e tem ganho apoio desde então, inclusive de famosos

Cantor Jerônimo Vaqueiro fez desabafo nas redes sociais após show com plateia vazia em cidade natal Cantor Jerônimo Vaqueiro fez desabafo nas redes sociais após show com plateia vazia em cidade natal  - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Jerônimo Vaqueiro foi às redes no último domingo para fazer um desabafo. Em seu show mais recente em sua terra natal, a cidade de Lagarto, em Sergipe, ele se apresentou para uma plateia praticamente vazia.

O artista seguiu com seu repertório, ao som de forrós. Na gravação que mostra a cena e foi compartilhada em seu Instagram, escreveu: "Às vezes o artista nasce na cidade, mas o reconhecimento vem depois".

Ao compartilhar a cena, desde então vê o número de apoiadores e seguidores aumentar, o que inclui famosos. Foram já centenas de novos fãs virtuais desde então. Na segunda-feira (7), Jerônimo fez uma publicação agradecendo por ter atingido a marca de 20 mil seguidores.

"Estou sem palavras para agradecer o imenso carinho que ando recebendo de vocês, bater 20 mil seguidores não foi nada fácil, mas vocês me ajudaram e sou muito grato por isso

Estou lendo e respondendo ao máximo todos vocês com imenso carinho e amor, espero trazer mais do meu trabalho aqui nas redes sociais para vocês com meu esforço e dedicação ", escreveu o artista com um gif comemorando a marca.

 

No fim da noite de quarta-feira (7), o número de seguidores ultrapassou a marca de 100 mil no perfil do Instagram do cantor. Já no Facebook seguia com pouco mais de 2 mil. Ele voltou a postar para agradecer pelo incentivo que tem que recebido.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Jerônimo Vaqueiro (@jeronimovaqueirooficial)

"Quero agradecer primeiramente a Deus por tudo, pelas minhas orações que ele escutou e segundamente quero agradecer a CADA UM de vocês que de forma direta ou indireta me ajudaram a essa conquista. 100 mil seguidores para mim é um número que eu nunca pensei em sonhar de ter um dia, mas esse dia chegou e saibam que todos vocês fazem parte dessa imensa ajuda", escreveu.

A publicação do vídeo com o desabafo, até as 20h de ontem, já acumulava mais de 272 mil curtidas e mais de 15 mil comentários, muitos com palavras carinhosas e de apoio para seguir com o trabalho.

O perfil no Instagram é recente, com 48 posts, o primeiro dele feito em 14 de outubro de 2025. As publicações são, principalmente para divulgar as próximas apresentações, registros ao lado de amigos cantando e para divulgar seu novo CD, lançado recentemente e com faixas disponíveis no YouTube.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Jerônimo Vaqueiro (@jeronimovaqueirooficial)

“Tua hora vai chegar, aguenta firme! Sei muito bem como é isso…”, comentou o cantor Marlus Viana.

“Jajá são milhares de pessoas pagando pra te ver, meu mano”, escreveu o influenciador digital Gordão da XJ.

O jornalista Evaristo Costa também interagiu, com um comentário de palmas em emojis.

