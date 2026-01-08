A- A+

REDES SOCIAIS Após desabafo ao fazer show de graça para plateia vazia, cantor ganha centenas de seguidores Jerônimo Vaqueiro fez uma publicação sobre apresentação sem público em terra natal e tem ganho apoio desde então, inclusive de famosos

O cantor Jerônimo Vaqueiro foi às redes no último domingo para fazer um desabafo. Em seu show mais recente em sua terra natal, a cidade de Lagarto, em Sergipe, ele se apresentou para uma plateia praticamente vazia.



O artista seguiu com seu repertório, ao som de forrós. Na gravação que mostra a cena e foi compartilhada em seu Instagram, escreveu: "Às vezes o artista nasce na cidade, mas o reconhecimento vem depois".

Ao compartilhar a cena, desde então vê o número de apoiadores e seguidores aumentar, o que inclui famosos. Foram já centenas de novos fãs virtuais desde então. Na segunda-feira (7), Jerônimo fez uma publicação agradecendo por ter atingido a marca de 20 mil seguidores.

"Estou sem palavras para agradecer o imenso carinho que ando recebendo de vocês, bater 20 mil seguidores não foi nada fácil, mas vocês me ajudaram e sou muito grato por isso

Estou lendo e respondendo ao máximo todos vocês com imenso carinho e amor, espero trazer mais do meu trabalho aqui nas redes sociais para vocês com meu esforço e dedicação ", escreveu o artista com um gif comemorando a marca.





No fim da noite de quarta-feira (7), o número de seguidores ultrapassou a marca de 100 mil no perfil do Instagram do cantor. Já no Facebook seguia com pouco mais de 2 mil. Ele voltou a postar para agradecer pelo incentivo que tem que recebido.

"Quero agradecer primeiramente a Deus por tudo, pelas minhas orações que ele escutou e segundamente quero agradecer a CADA UM de vocês que de forma direta ou indireta me ajudaram a essa conquista. 100 mil seguidores para mim é um número que eu nunca pensei em sonhar de ter um dia, mas esse dia chegou e saibam que todos vocês fazem parte dessa imensa ajuda", escreveu.

A publicação do vídeo com o desabafo, até as 20h de ontem, já acumulava mais de 272 mil curtidas e mais de 15 mil comentários, muitos com palavras carinhosas e de apoio para seguir com o trabalho.

O perfil no Instagram é recente, com 48 posts, o primeiro dele feito em 14 de outubro de 2025. As publicações são, principalmente para divulgar as próximas apresentações, registros ao lado de amigos cantando e para divulgar seu novo CD, lançado recentemente e com faixas disponíveis no YouTube.

“Tua hora vai chegar, aguenta firme! Sei muito bem como é isso…”, comentou o cantor Marlus Viana.

“Jajá são milhares de pessoas pagando pra te ver, meu mano”, escreveu o influenciador digital Gordão da XJ.

O jornalista Evaristo Costa também interagiu, com um comentário de palmas em emojis.

