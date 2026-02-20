A- A+

CELEBRIDADES Após desabafo de Zé Felipe, veja como é o acordo com Virginia para criar os filhos Influencer e cantor oficializaram o divórcio na Justiça em julho de 2025, definindo termos relacionados às três crianças do casal

Zé Felipe fez um desabafo ao deixar explícita a falta que sente de seus filhos com Virginia Fonseca, hoje namorada do jogador Vini Jr..

“Tem dias que a saudade pesa mais”, confessou ele em uma publicação na quinta-feira (19) em que aparece emocionado. Em uma da fotos que publicou, aparecem também as três crianças: José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor.

O término do casamento com a influencer aconteceu em meados do ano passado, e detalhes sobre o acordo firmado foram divulgados logo na sequência, em julho.

Como foi o acordo do divórcio de Virginia e Zé Felipe?

De acordo com os autos do processo, obtidos pelo portal Leo Dias à época, a pensão alimentícia foi fixada em R$ 60 mil — valor que o filho do cantor Leonardo paga aos três filhos, sendo R$ 20 mil para cada um deles.

Na época da separação, o cantor até comprou uma nova casa em Goiânia para ficar próximo dos pequenos. A guarda das crianças é compartilhada entre ele e Virginia, mas a residência fixa dos três permanece sendo a mansão da mãe, conforme ficou estabelecido no processo.

Zé Felipe pode buscar os filhos para passar momentos com eles sempre que quiser, desde que avise a ex-mulher com pelo menos um dia de antecedência.

Ao anunciarem a separação, Virginia e Zé Felipe afirmaram que mantiveram a amizade.

“Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, dizia o texto publicado por eles no Instagram.

O cantor e a influencer pediam ainda que não fossem julgados pela decisão: "Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos".

Veja também