A- A+

REALITY Após desabafo no ''BBB 25'', mãe de Vinícius declara apoio ao filho: ''Jamais estará sozinho'' Marlene afirmou que sempre criou os filhos para "ganharem o mundo", mesmo diante dos medos sobre as frustrações que poderiam enfrentar

Marlene, mãe de Vinícius, do BBB 25, comentou a revelação do filho sobre sua bissexualidade durante o reality. Em entrevista exclusiva ao Gshow, ela afirmou ter muito orgulho do brother e reforçou que o amor da família permanece incondicional.

Durante a madrugada, Vinícius desabafou com Delma, Guilherme e Vitória Strada, e revelou que nunca havia contado sobre sua sexualidade para seus pais por receio da reação deles.

"Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção", disse o brother.

Marlene afirmou que sempre criou os filhos para "ganharem o mundo", mesmo diante dos medos sobre as frustrações que poderiam enfrentar. "Sempre estivemos aqui para apoiar as decisões deles", declarou. Ela também garantiu que Vinícius "nunca poderia ser uma decepção". "Cresceu rodeado de amor e cuidado", reforçou.

Orgulhosa, a mãe de Vinícius celebrou a coragem do filho. "O homem que ele é e está em constante construção só me orgulha enquanto mãe e me mostra que estou cumprindo bem o meu dever. Tenho muito orgulho do meu filho, sobretudo agora", afirmou.

Marlene ainda enviou uma mensagem direta para Vinícius.

"Que ele é muito amado, que ele é abençoado e ungido por Deus, que é motivo de orgulho para nós, e que jamais estará sozinho. Independente do que o mundo diga ou faça, ele sempre terá para onde voltar".

A mãe do promotor de eventos também agradeceu o acolhimento que o filho recebeu dos colegas dentro da casa. "Estou muito feliz por ele ter sido tão acolhido por Gui e dona Dé (apelido carinhoso que eu inventei). Espero que ele tenha sentido um pouco do amor que temos por ele naquele abraço. Tenho muita gratidão por eles enxergarem e acolherem o meu filho como ele é "

Na quarta-feira, 9, Vinícius relatou que já havia confidenciado sua sexualidade a Aline, sua dupla no programa. A policial militar também demonstrou apoio nas redes sociais.

"Vini, eu tenho muito orgulho de você. Você é um excelente filho, irmão, amigo. Estou muito orgulhosa de estar acompanhando você aqui de fora. O Brasil está conhecendo o quão gigante você é", declarou.

Veja também