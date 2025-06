A- A+

MAIOR TIKTOKER Após detenção nos EUA, Khaby Lame desembarca no Brasil para evento de futebol Maior influencer do TikTok, com 162,2 milhões de seguidores, humorista italiano deixou solo americano por decisão do serviço de imigração

Maior influenciador digital na plataforma TikTok — ele arrebanha nada menos do que 162 milhões de seguidores, um recorde mundial —, o humorista senegalês-italiano Khaby Lame desembarcou no Brasil, na última segunda-feira (9), depois de ser detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos no fim de semana.



Autoridades alegaram que havia estourado o prazo de permanência do comediante no país, em solo americano desde 30 de abril. Liberado no mesmo dia, o rapaz de 25 anos decidiu deixar a nação voluntariamente e... Zarpou, então, para o Brasil.

Na noite da última segunda-feira (9), o humorista usou o Instagram para publicar uma foto ao lado de amigos brasileiros em Paulínia, no interior de São Paulo. O fato atiçou a curiosidade dos seguidores do influencer. Afinal, o que Khaby Lame está fazendo no Brasil?

O humorista, que é próximo do jogador de futebol Emerson Royal — que já integrou a Seleção Brasileira e atualmente atua como zagueiro do Milan, na Itália (daí a camaradagem com Khaby, que também vive na Itália) — convidou o amigo para participar de uma partida beneficente na cidade Americana, em São Paulo.

O evento é organizado por Paulo Eduardo Dias Junior (PSD), vereador do município de Americana mais conhecido pela alcunha de Juninho Dias. Fundador do Instituto JR Dias — que pretende promover a "transformação social através do esporte", como descrito na página da organização —, o ex-atleta de karatê disputará uma partida junto a Emerson e Khaby, entre amigos, segundo ele.

"Mais uma novidade para a criançada! Desta vez, é o jogo entre os amigos do Emerson Royal e Khaby contra os amigos do Juninho Dias, nesta quarta-feira, às 19h, no campo society do Zanaga. Venham prestigiar!", anunciou, por meio do Instagram, o parlamentar, que foi investigado por tentativa de homicídio, em 2024, após se envolver numa confusão com outro homem.

Veja também