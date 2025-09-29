A- A+

RIO DE JANEIRO Após determinação da Justiça, o rapper Oruam deixa o Complexo Penitenciário de Gericinó Mauro Davi dos Santos Nepomuceno foi posto em liberdade às 17h08 desta segunda-feira. De camisa branca, o cantor foi carregado por fãs

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a revogação da prisão preventiva de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, substituindo-a por medidas cautelares alternativas.

A decisão foi cumprida pela 3ª Vara Criminal da Capital, que deferiu o pedido liminar para revogar a prisão preventiva.

A determinação foi cumprida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informou que cumpriu, às 17h08 desta segunda-feira. A liberdade foi concedida mediante o cumprimento de uma série de medidas que devem ser observadas pelo cantor.

Veja abaixo as restrições impostas pela juíza Tula Correa de Mello que incluem, entre outras, o uso de tornozeleira eletrônica:

Proibição de frequentar o Complexo do Alemão e outras áreas definidas como de risco pela Corregedoria de Justiça.

Uso de tornozeleira eletrônica.

Proibição de contato ou aproximação (500 metros) com outros acusados e com o adolescente citado no processo.

Recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h.

Proibição de deixar o Rio por mais de 7 dias sem autorização judicial.

Comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês, para informar atividades, além de presença obrigatória em todos os atos do processo.

Manter residência na comarca do Rio de Janeiro, com endereço e telefone atualizados.

O rapper deixou a prisão nesta segunda-feira caminhando, vestindo camisa branca de mangas longas e bermuda preta. Ao ver a mãe, o irmão e a noiva, correu e se jogou nos braços dos familiares sendo em seguida colocado nos ombros de uma pessoa. Foi assim que ele se dirigiu à multidão de fãs que o esperava.

Na sequência, agentes do sistema penitenciário e uma equipe de seguranças levaram o rapper até um estacionamento, do outro lado da rua. O deslocamento foi bastante conturbado. em meipo a fogos de artifício, os fãs se estapearam na tentativa de se aproximar do ídolo. No empurra empurra, algumas pessoas caíram no chão e motoristas ficaram presos no meio do tumulto.

Após alguns minutos dentro do estacionamento, Oruam saiu em direção a avenida Brasil, seguido por uma caravana formada por familiares e amigos como Poze do Rodo, Mc Cabelinho, Mc Gui e DJ Gigante.

O artista saiu no teto do primeiro veículo, utilizando uma máscara do homem-aranha, arrastou a multidão com ele

No fim da tarde à medida em que o número de pessoas no local aumentava, o policiamento em frente ao complexo penitenciário de gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, foi reforçado.

Dezenas de agentes equipados com armas de efeito moral e cães ajudam a conter os ânimos das centenas de fãs do rapper Oruam, ao mesmo tempo que trabalham na fluidez do trânsito no local. Policiais chegaram a usar spray de pimenta contra um grupo de fãs, mas nenhum conflito maior foi registrado.

