Após discussão, Bruna e Cristian conversam sobre acucações de traição

Após protagonizarem uma briga durante a madrugada, Cristian e Bruna Griphao, do BBB 23, conversaram na manhã desta segunda-feira (13). Na cozinha, os dois falaram sobre as acusações de traição sofridas pelo empresário.





Cristian pediu desculpas à atriz e afirmou que sempre foi verdadeiro com ela. "Isso é muito baixo. Como você fez aquilo ontem com o seu grupo e você quer que eu acredite?", disparou a sister.

No domingo (12), Cristian votou em Fred Nicácio para o Paredão, mas havia prometido ao seu grupo que colocaria Amanda na berlinda. Após a formação, Sarah Aline revelou que o brother levava informações de Paula e Bruna para o Quarto Fundo do Mar.



Na conversa com Bruna, o empresário admitiu que se aproximou de Paula para conseguir informações, mas garantiu que com ela era diferente. "Realmente, o jogo que eu joguei com a Paulinha foi errado. Porque a gente leva e traz informação, foi isso que aconteceu. E eu nem queria falar muito de jogo contigo. Você não via que eu evitava às vezes, e aí a Paulinha chamava", disse.

A atriz reprovou a conduta do brother. “É feio brincar com o afeto de alguém, cara, é bem feio. E eu confiei muito em você. Mas isso é um defeito meu da vida mesmo, é bom que tenha acontecido aqui”.

