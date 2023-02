A- A+

BBB 23 Após discutir com Larissa, Bruna fala sobre romance da amiga com Fred: "Eu fico sobrando" Durante conversa da academia, atriz diz que tem se aproximado mais de Paula e Cristian

Em conversa com Gustavo e Cara de Sapato, Bruna Griphao falou sobre o desgaste na sua relação com Larissa no BBB 23. As amigas se desentenderam, na madrugada deste domingo (5), após Bruna e Paula conversarem com Cristian sobre estratégias de jogo.

Bruna colocou a culpa no afastamento entre ela e a amiga no romance entre a professora de Educação Física e Fred. “Eu fico sobrando, porque agora [Larissa] tá apaixonadassa. E ela tá certa, tem que ficar com ele mesmo. Mas daí eu fico tipo... Daí eu vou me aproximando da Paulinha, entende. Que nem o Cristian, eu comecei a gostar muito dele’, explicou.



A atriz acrescentou que ela, Paula e Cara de Sapato mantinham um pensamento parecido sobre o Quarto Deserto. “Mano, eu não gosto dessa p*rra de grupo, não aguento mais", concordou o lutador.

