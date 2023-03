A- A+

CELEBRIDADES Após divórcio com Duda Nagle, Sabrina Sato vira sócia de cafeteria; saiba qual a fortuna da modelo Proprietária de fazenda em São Paulo, apresentadora incrementa participação nos negócios do setor alimentício ao mercado de vestuário

Apresentadora e, sim, otras cositas más. Sabrina Sato não dará um freio em sua faceta empresária após o divórcio com Duda Nagle, com quem ela teve a filha Zoe, de 4 anos. Nesta semana, a paulista de 42 anos anunciou que entrou para o time de sócios de uma rede nacional de cafeterias. Ela conta que já vinha acompanhando o mercado de café no país — em 2021, ela se tornou proprietária de uma fazenda no interior de São Paulo — e que terá participação ativa nas decisões relacionados à marca.

Desde que deixou o "Big Brother Brasil 3", em 2003, quando se projetou nacionalmente, a apresentadora vem aprimorando seu envolvimento com diferentes negócios. Fundadora, ao lado das irmãs, da empresa Sato Rahal — que faz a administração comercial da carreira de artistas como Duda Nagle —, Sabrina Sato tem participação hoje em ao menos cinco empresas: as marcas fazem parte do setor alimentício, digital (metaverso), de vestuário (roupas infantis), médico (tratamento dentário) e energético (energia solar).

Os valores dos investimentos e das arrecadações não são revelados pela apresentadora. Mas é possível afirmar, de acordo com executivos, que Sabrina Sato é dona de uma fortuna crescente. Por campanhas publicitárias feitas nas redes sociais, ela pode receber até R$ 500 mil. Para ações comerciais de alcance nacional — com inserções na TV —, os valores podem alcançar R$ 3 milhões.

Sabrina hoje é apresentadora do programa GNT. Após deixar o elenco do programa "Saia justa", comandado por Astrid Fontenelle, a ex-BBB prepara uma nova atração para o canal da TV paga. Especulações de profissionais do mercado financeiro e empresarial apontam que seu patrimônio já ultrapassou a marca de R$ 50 milhões.

