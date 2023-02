A- A+

BBB 23 Após eliminação no BBB, Tina é convidada para o Carnaval com Anitta A cantora indicada ao Grammy 2023 convidou Tina para o ensaio do "Carnaval com Anitta"

Se depender dos convites que tem recebido após sua eliminação no terceiro paredão do BBB 23, a carreira da cantora Tina promete deslanchar. Entre as propostas que recebeu, a que mais se destacou foi feita por Anitta, para participar do seu bloco de Carnaval.



A cantora indicada ao Grammy 2023 convidou Tina para o ensaio do "Carnaval com Anitta", em São Paulo. "Rainha eu já sou, só preciso aprender a sambar! Vou estar com a Anitta sábado!", comemorou a ex-sister no programa Bate-Papo BBB 23.

"Quero ser apresentadora de TV! Sou influencer, mãe, dona de uma marca de cosméticos e tenho todo um histórico que acho que agregaria muito ao meu trabalho", revelou Tina.

Festa

Na próxima sexta-feira (10), a festa do BBB 23 abrirá espaço para o piseiro, com shows de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho.

