A- A+

BBB 23 Após eliminação, noite do BBB 23 teve formação de Paredão e Prova do Líder; saiba o que aconteceu Domitila Barros foi eliminada neste Paredão, com 59,94% dos votos

Após a eliminação de Domitila Barros, a edição desta terça-feira (18) do BBB 23 prosseguiu com Prova do Líder e formação de Paredão. Ricardo Alface e Larissa estão na berlinda, que terá seu resultado divulgado nesta quinta-feira (20).



A última prova do Líder do BBB 23 contou com a presença dos cinco participantes restantes do programa. O desafio era equilibrar três bolas em uma gangorra, sem derrubá-las ou cair do brinquedo. Bruna Griphao conseguiu cumprir a missão em menos tempo, conquistando a liderança.





Logo depois da dinâmica, Tadeu Schmidt reuniu os participantes para formar um Paredão. Após a Líder indicar Ricardo Alface, foi realizada uma votação aberta entre os demais moradores da casa, que colocaram Larissa na berlinda.

Veja também

BBB 23 Pernambucana Domitila Barros é eliminada do BBB 23; restam apenas cinco participantes na casa