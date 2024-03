A- A+

Emagrecimento Após emagrecer 20kg com remédio, Oprah Winfrey deixa conselho do Vigilantes do Peso Apresentadora sua parte na companhia para Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana

Foram dez anos no conselho dos Vigilantes do Peso. Agora, Oprah Winfrey está de saída, depois de anunciar que está usando um medicamento para emagrecer. De fato, as imagens de Winfrey nos eventos de divulgação do filme "A cor púrpura", sempre vestindo roxo, deixam claro que ela emagreceu um bocado. A imprensa americana especula que Oprah perdeu cerca de 20 quilos.

Oprah, de 70 anos, informou ao Vigilantes do Peso que decidiu não se candidatar à reeleição na assembleia anual de acionistas a ser realizada em maio de 2024. Ela atua no conselho da empresa desde 2015, quando adquiriu uma participação no Vigilantes do Peso, após perder 18 quilos com o programa alimentar da companhia.

Após o anúncio, as ações do Vigilantes do Peso Internacional caíram mais de 20% nesta sexta-feira (1). A companhia anunciou também que está saindo do Brasil. Com a saída de Oprah, o conselho da empresa será reduzido de dez para nove membros.

“Espero continuar a aconselhar e colaborar com o Vigilantes do Peso e a CEO Sima Sistani para elevar a conversa sobre o reconhecimento da obesidade como uma condição crônica, trabalhar para reduzir o estigma e defender a igualdade na saúde”, disse Oprah num comunicado.

Em dezembro de 2023, depois de um evento no Museu da Academia de Cinema de Hollywood em que apareceu visivelmente mais magra, Oprah afirmou em entrevista à revista People que estava usando um medicamento para emagrecer, depois de perceber que o controle de peso não depende apenas da força de vontade. Oprah não revelou se o medicamento é o Ozempic.

“O fato de haver uma receita médica aprovada para controlar o peso e permanecer mais saudável, durante a minha vida, parece um alívio, uma redenção, um presente, e não algo para me esconder e ser ridicularizada mais uma vez”, disse.

O acordo entre Oprah e o Vigilantes do Peso especifica que a apresentadora “não se envolverá em nenhum outro negócio, programa, produto ou serviço de perda ou controle de peso” durante o período de seu relacionamento com a empresa e por um ano depois.

As ações de Oprah serão doadas, ainda este mês, para o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana. Ela tem cerca de 1,1 milhão de ações do Vigilantes do Peso, uma participação de 1,43% na empresa, segundo a revista Variety. Ao preço atual das ações, isso vale menos de US$ 3,5 milhões.

O último compromisso de Oprah com o Vigilantes do Peso será em maio, quando farão um evento sobre "saúde do peso". Tudo o que Oprah lucrar será revertido para o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana.

“A saúde do peso é um tema extremamente importante e que precisa ser abordado em uma escala mais ampla. Pretendo participar de uma série de fóruns e eventos públicos onde serei um defensor vocal no avanço desta conversa”, diz o comunicado da apresentadora.

Veja também

BBB 24 BBB 24: Michel já faturou mais que o valor do prêmio do 2º colocado no reality; confira