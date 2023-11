A- A+

ARTE E LITERATURA Após encerrar atividades, editora Cosac Naify retorna ao mercado editorial Editora havia fechado as portas em 2015 e reabre com lançamento de livro em São Paulo

Em 2015, duas décadas depois de ter surgido para o mercado editorial, a editora Cosac Naify - via seu fundador, Charles Cosac - anunciou o encerramento de suas atividades. Nesta quarta-feira (22), oito anos após o fechamento, veio a boa-nova de que a editora está de volta, de acordo com publicação do jornal Folha de São Paulo.



O retorno, agora rebatizada como Cosac, traz de volta uma das editoras mais fortes do mercado literário, com catálogo vasto de livros de arte, arquitetura e design, além de literatura clássica, em edições cuja estética era conhecida pelo luxo e requinte.





E será com um compilado de obras do artista plástico Siron Franco, presentes na coleção de Justo Werlang, que a Cosac vai oficialmente celebrar sua volta. O lançamento está marcado para esta quinta-feira (23), em São Paulo, na Livraria Travessa.

A propósito, o derradeiro livron lançado pela então Cosac Naify, antes do fechamento das portas, foi um dedicado à obra do artista plástico pernambucano Tunga (1952-2016).

Veja também

Escândalo Axl Rose, vocalista do Guns N'Roses, é acusado de agressão sexual