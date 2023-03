A- A+

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23, após o episódio de assédio contra Dania Mendez. A decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt, na noite desta quinta-feira (16).



O apresentador iniciou o programa dizendo que “acontecimentos sérios” aconteceram na casa e que “providências precisam ser tomadas”. Antes de anunciar a decisão da produção, o programa exibiu um resumo de tudo o que aconteceu durante a festa.



O reality também apresentou uma conversa gravada entre Dania e uma produtora mexicana que a acompanha no Brasil. No confessionário, a influenciadora afirma que não se incomodou com a atitude dos brothers. “Ontem todos bebemos demais, inclusive eu”, justificou.

Apesar do posicionamento da mexicana, o programa optou pela expulsão dos participantes. “A partir de tudo o que vimos e ouvimos, podemos dizer que não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. Por contrariar as regras do programa, estão eliminados do BBB 23”, disse o apresentador, pedindo para os dois pegarem seus pertences e deixarem a casa.

