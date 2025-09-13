A- A+

ALVO DE BOATOS Após esclarecer "mentira absurda" sobre asilo, Renato Aragão mostra treino em casa, aos 90 anos Comediante surge nas redes sociais para dar fim a boatos de que ele estaria sendo malcuidado pela família; filha também se manifesta

Renato Aragão está "on". O comediante, de 90 anos, surgiu nas redes sociais, na última sexta-feira (12), para mostrar uma parte do treino funcional que realiza regularmente, em casa, com auxílio de uma personal trainer.

Alvo de boatos, nesta semana, que davam conta de que ele estaria vivendo num asilo, o profissional — conhecido pelo personagem Didi, do grupo "Os Trapalhões" — se manifestou para desmentir a informação, como apoio da filha caçula, a atriz Lívian Aragão, de 26 anos.

"Sextou com malhação em casa", ele escreveu na legenda da publicação, no Instagram, com um vídeo em que aparece realizando exercícios físicos.

Também na última sexta-feira (12), Lívia Aragão veio a público para ressaltar que o pai segue vivendo com ela e a família — e que o comediante está muito bem cuidado. A atriz reclamou do fato de ter se tornado alvo de ataques de ódio devido a uma notícia falsa, surgida nas redes sociais, de que ela teria "internado" o pai num asilo.

"Acho que é um absurdo eu estar tendo que fazer esse vídeo. Imagine gravar um vídeo ao lado de um senhor de 90 anos, só pra dizer que não, ele não está internado num asilo, como dizem aí nas redes sociais. Olha o absurdo que as pessoas estão querendo que eu faça com meu pai: gravar um vídeo ao lado dele para justificar uma mentira?", indignou-se a jovem.

Na ocasião, Lívia reforçou que o pai mantém uma "vida normal", e que ele está se dedicando, inclusive, a tirar do papel novos projetos profissionais.

"Deixando claro que o que não faltam por aí, é gente para confirmar que ele está em casa. Até porque ele está gravando, postando nas redes sociais, ele está fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês, está imerso em novos projetos que, em breve, vocês verão. Mas, claro, tudo na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos. E, mesmo assim, inventaram uma mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família", continuou a atriz.

"Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer, tudo porque inventaram que eu internei meu pai em um asilo, com vídeos sem embasamento algum, pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando inteligência artificial, fazendo coisas completamente sem contexto. Esses vídeos servem para gerar cliquem engajamento, para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso, com a dor dos outros", prosseguiu a atriz.

