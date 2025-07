A- A+

shows Após acabar ingressos em poucas horas, Marina Sena anuncia data extra de "Coisas Naturais" no Recife Nova data tem ingressos vendidos a partir desta quarta-feira (9) pelo site Evenyx

"Coisas Naturais", a turnê da mineira Marina Sena anunciou passagem pelo Recife (na Cachaçaria Carvalheira) no dia 4 de outubro. Os ingressos começaram a ser vendidos nessa terça-feira (8) e em poucas horas esgotaram. Atendido a pedido dos fãs, a cantora anunciou data extra na véspera, no dia 3 de outubro.

Um situação parecida aconteceu em Porto Alegre: o show do dia 19 de julho teve entradas esgotadas rapidamente, e uma data extra foi aberta para o dia 18.

O espetáculo é inspirado no álbum "Coisas Naturais", lançado em 31 de março deste ano, e conta com direção musical de Janluska. O show ao vivo mescla novas faixas com sucessos de trabalhos anteriores.

Serviço:

Marina Sena - "Coisas Naturais"

Quando: 3 e 4 de outubro

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 4921

Ingressos: a partir de R$180, no Evenyx

