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TODO MUNDO NO RIO Após especulações sobre saúde do pai, Shakira cita "dia difícil" e agradece público brasileiro Cantora colombiana enaltece "beleza de Copacabana" e diz que não conseguiu dormir depois de se apresentar para 2 milhões de pessoas

A cantora Shakira fez referência a um "dia difícil" ao agradecer o público brasileiro após o show realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (2). Rumores dão conta de que o pai da colombiana — o jornalista e escritor William Mebarak Chadid, de 94 anos — enfrentou um problema de saúde instantes antes da apresentação, o que teria provocado o atraso de mais de uma hora no início do espetáculo. A informação, porém, não é confirmada oficialmente.

"Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", afirmou a popstar, em publicação no Instagram. "A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa, e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos."

No mesmo post, Shakira contou que não conseguiu dormir depois de se apresentar para o público estimado em 2 milhões de pessoas. "Emoção demais", disse ela. "Esta foi a mensagem de ontem à noite, que a América Latina, deu ao mundo: é simples ser feliz. E o Rio nos lembra disso como nenhum outro lugar no mundo", acrescentou, agradecendo aos colegas Caetano Veloso, Anitta, Ivete Sangalo e Maria Bethânia, que fizeram participações especiais no show.

De acordo com o jornal "Correio Braziliense", Shakira foi informada sobre um problema de saúde enfrentado pelo pai antes do horário de começo do show. Na ocasião, ela teria pedido à organização do evento Todo Mundo no Rio um tempo para se recuperar. A informação, porém, não é confirmada oficialmente — nem por parte da equipe da colombiana, nem pelos produtores do show.

'Ele é meu maior pilar'

A situação reacendeu o interesse do público pela relação próxima entre a Shakira e o pai, figura constante em sua trajetória pessoal e profissional.

Nascido em Nova York e de origem libanesa, William Mebarak foi uma das principais influências na formação cultural de Shakira. Foi ele quem incentivou a filha a escrever e a se expressar artisticamente desde cedo, hábito que a cantora costuma citar como fundamental para o início de sua carreira nos palcos

Ao longo das décadas, o pai acompanhou de perto a ascensão da artista colombiana, tornando-se presença frequente em momentos importantes, dentro e fora dos palcos. "Ele é meu maior pilar", comentou Shakira, num dos shows recentes, em referência à figura paterna.

A proximidade de ambos se reflete nas inúmeras homenagens feitas por Shakira em apresentações ao vivo. Em diferentes turnês — diante de plateias numerosas —, a cantora dedicou músicas ao pai e chegou a celebrar aniversários em frente ao público, com a presença dele.

Em ocasiões como essa, a artista costuma reforçar o papel central do pai em sua vida, descrevendo-o como seu "maior apoio" e um exemplo constante a ser seguido.

Acidente e sequelas

Num dos momentos do show em Copacabana, Shakira fez um desabafo diante da plateia: "Vocês sabem que a minha vida não tem sido a mais fácil ultimamente, nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva". As turbulências não se referem apenas à separação de Gerard Piqué, após 11 anos de casamento, devido à descoberta de traições.

Numa entrevista recente à revista americana "Billboard", a artista relembrou que o pai sofreu um acidente doméstico em 2023, quando viajou a Barcelona, na Espanha, para acompanhá-la justamente durante o processo de divórcio.

Na ocasião, William Mebarak caiu, bateu a cabeça e chegou a perder funções motoras após um período internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital. Ele convive com sequelas até hoje.

"Em um ano perdi o que mais amava, a pessoa em quem mais confiava, meu melhor amigo. Meu pai perdeu muitas das funções neurológicas em consequência do acidente que sofreu em Barcelona. E ele foi a Barcelona justamente para me consolar. Para me apoiar na hora da minha separação. Pensei: 'Como tantas coisas podem acontecer comigo em um ano?' Mas é a vida", emocionou-se a cantora.

À época, Shakira usou as redes sociais para detalhar a situação:

Nos últimos anos, a saúde do pai tem sido motivo de atenção constante por parte da artista. Apesar da exposição global, Shakira costuma manter a vida familiar sob relativa discrição.

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