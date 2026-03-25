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Famosos Após estrear 'rosto novo', Anitta confunde internautas em foto com Vivi Batidão: 'Parecem irmãs' Semelhança entre artistas em registro na festa de aniversário da carioca não passou despercebido na web

Até mesmo alguns fãs de Anitta precisaram redobrar a atenção ao ver a foto de sua diva com Vivi Batidão, que foi uma das convidadas para a festa de aniversário da carioca no último fim de semana. A semelhança entre elas chamou atenção em um registro publicado no Instagram e acabou confundindo parte do público. Tal confusão vem na sequência da fase recente da artista, marcada por mudanças na aparência que renderam vários comentários nas redes.

“Parecem irmãs”, comentou uma internauta, adicionando um emoji de coração na mensagem. Outras pessoas afirmaram que elas seriam “gêmeas” em tom bem humorado. Uma pessoas também chegou a falar que havia “duas Anittas” na foto — enquanto, outro disse que uma delas é a Larissa, nome real da cantora carioca.

“Fiquei confusa, quem é a Anitta aí?”, brincou uma outra internauta. Houve também quem se divertisse dizendo que “Viviane parecendo mais a Anitta do que a própria Anitta”.

As comparações entre Anitta e Vivi não são de agora. A paraense, aliás, já se divertiu com a situação. “Claro, uma cirurgia aqui, um negócio ali, acabou que, coincidentemente, ficamos parecidas. Sabe que mulher é vaidosa, né? A gente gosta de estar se arrumando”, afirmou ela.

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