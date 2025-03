A- A+

CELEBRIDADES Após estreia bem recebida, Conan O'Brien voltará a apresentar o Oscar em 2026 Comediante reagiu a anúncio com piada: ''A única razão pela qual apresentarei o Oscar no ano que vem é porque quero ouvir Adrien Brody terminar seu discurso''

Conan O'Brien vai comandar a 98ª edição do Oscar, marcada para 15 de março de 2026. O anúncio foi feito por Bill Kramer e Janet Yang, respectivamente CEO e presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o prêmio.

O comediante, cuja apresentação do prêmio este ano teve boa repercussão, deu uma declaração bem-humorada sobre sua permanência como mestre de cerimônia: "A única razão pela qual apresentarei o Oscar no ano que vem é porque quero ouvir Adrien Brody terminar seu discurso."

Conhecido por apresentar os talk shows “Late Night with Conan O’Brien”, “The Tonight Show with Conan O’Brien” e “Conan”, atualmente ele comanda o podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”. Este ano foi a primeira vez que o comediante apresentou a cerimônia.

