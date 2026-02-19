A- A+

celebridades Após estreia em "Coração acelerado", Ana Castela muda visual, com novo corte e cor dos cabelos Cantora adotou cor quente em seus fios, surpreendendo os fãs já acostumados com o cabelo preto

As primeiras passagens de Ana Castela em “Coração acelerado”, novela das 19h da TV Globo, foram ao ar na quarta-feira (18) e deixaram os fãs animados nas redes sociais. Mas as novidades para a boiadeira, como ela é chamada, não ficaram por aí.

A cantora sertaneja surpreendeu mais uma vez o público ao aparecer, em uma foto no Instagram, com o visual totalmente renovado: ela adotou uma nova cor e corte para os seus cabelos.

A artista, que agita a cena do sertanejo entre os mais jovens, surgiu com o cabelo mais iluminado, um tom mais amarronzado, deixando o seu já característico preto de lado. A nova cor é percebida principalmente em sua franja.

Ela também cortou um pouco os seus fios. Nas fotos, a cantora ainda exibe o bronzeado, que não passou despercebido por quem viu os registros.

Os fãs elogiaram a cantora pelo retoque no visual. “Mal me recuperei do carnaval e recebo um lacre desse. Socorro, Ana Flávia”, brincou um internauta, citando o nome da cantora. “Minha genteeee da onde saiu essa leoa? Que arraso, boiadeira”, afirmou uma outra.

