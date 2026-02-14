A- A+

BBB 26 Após expulsão de Edilson, Gabriela vence prova do anjo e põe Cowboy no castigo do monstro Sister venceu prova com dinâmica com instruções reveladas por celulares posicionados ao lado de cada um

Ainda sob o impacto da expulsoão de Edilson, a terceira do BBB 26, os brothers participaram da prova do anjo neste sábado (14), vencida por pela sister Gabriela.

A estudante de psicologia e vendedora ambulante terá o poder de imunizar alguém no paredão, e hoje já teve que escolher outro participante para o castigo do monstro: Alberto Cowboy.

A dinâmica do castigo será “Movendo Areia", na qual o participante deve encher baldes com areia utilizando diferentes instrumentos dentro de um tempo pré-determinado; caso não conclua a tarefa, permanece no local até finalizar a rodada seguinte.

Justificativa

Gabriela justificou a decisão afirmando que a escolha foi dolorosa, mas motivada por comentários do brother que colocaram em dúvida sua força nas provas.

Na prova que definiu o Anjo, os participantes ficaram dvididos entre o tabuleiro e a área de descanso, seguindo instruções reveladas por celulares posicionados ao lado de cada um, que determinavam movimentos e avanços no percurso.

Gabriela se destacou ao selecionar um aparelho que a levou à casa de número 12, passo decisivo que assegurou a vitória.

Como foi a expulsão de Edilson?

Uma briga acalorada marcou madrugada deste sábado e resultou na terceira expulsão da atual edição.

Tudo começou quando Leandro Boneco acendeu as luzes do quarto 'Sonho do Grande Amor', onde Edilson Capetinha estava dormindo. Em seguida, os brothers trocaram xingamentos, até que o ex-jogador acabou empurrando o rosto do rival.

Após voltar a dormir, o ex-jogador de futebol foi chamado no confessionário na manhã deste sábado. Em seguida, foi anunciada para casa sua desclassificação.

"Atenção, todos. Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26", disse o anúncio para a casa.

Outras expulsões

Com isso, Edilson se tornou o terceiro participante expulso do BBB 26, seguindo os passos de Sol Vega, desclassificada após encontrão com Ana Paula na última quarta-feira (11), e Paulo Augusto, expulso após empurrar Jonas ao tentar atender um Big Fone.

O programa ainda contou com a desistência de Pedro, que apertou o botão após importunar sexualmente a sister Jordana. Na ocasião, Tadeu informou que ele também seria expulso. Além do quarteto, o programa ainda contou com a saída do ator Henri Castelli por questões médicas.

Antes da atual edição, o BBB 23 detinha o recorde de expulsões. À época, MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos após o comportamento inadequado com a influencer mexicana Dania Mendez, que entrou na casa dentro de um intercâmbio com o programa "La casa de los famosos"

