Após expulsão do 'BBB', MC Guimê presta depoimento na Delegacia da Mulher

O cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, MC Guimê, expulso do Big Brother Brasil 23 por suspeita de importunação sexual, prestou depoimento na tarde desta segunda-feira (20) na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. O inquérito aberto pela Polícia Civil investiga o comportamento de Guimê e do lutador Cara de Sapato, também eliminado do programa, contra a mexicana Dania Mendez.

O MC chegou à delegacia por volta das 13h50, após ser intimado na sexta-feira (17). A polícia investiga se a participante do reality foi importunada pela dupla durante uma festa, no dia anterior. A delegacia aguarda as imagens oficiais do programa, solicitadas à emissora.

Sem a permissão de Dania, Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, que entrou no programa com o apelido Cara de Sapato, teria roubado um beijo da participante e Guimê teria tocado no corpo dela na madrugada de quinta-feira (16). Os dois foram expulsos à noite, durante a transmissão ao vivo. No dia seguinte, em um pronunciamento nas redes sociais, o cantor afirmou saber que cometeu um erro.

A delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Deam de Jacarepaguá, abriu o inquérito na noite em que o crime aconteceu.

