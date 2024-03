Após expulsão, Wanessa Camargo fala pela primeira vez e pede desculpas; veja o vídeo

A- A+

Após ser expulsa da 24ª edição do Big Brother Brasil (BBB24), em decorrência de uma agressão no participante Davi, a cantora Wanessa Camargo se pronunciou em suas redes pela primeira vez.



A expulsão, ocorrida no último sábado (2), movimentou o reality dentro e fora da casa.



Ao ser chamada pelo Big Boss e ser avisada que sairia da casa, a cantora de 41 anos demonstrou surpresa e foi às lágrimas após ter sido convidada a se retirar da casa e pelo motivo justificado a ela no Confessionário.



Em vídeo no Instagram, postado nesta terça-feira (5), a ex-participante do reality afirmou que os últimos dias têm sido bem difíceis, complementando que ainda está assimilando o ocorrido.



"Desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim, eu tô assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida"

Wanessa ressaltou, ainda, ter sido um choque sair da casa da forma como tudo ocorreu. "Eu nunca imaginei que eu saíria dessa maneira do programa".







Em seguida a cantora pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas por alguma palavra dita por ela. "Nunca foi minha intenção", afirmou.



Ela finaliza prometendo voltar em breve para mais uma conversa com fãs e seguidores, depois que conseguir se organizar melhor. Assista:

