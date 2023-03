Após expulsões, madrugada no BBB 23 tem muito choro, roda de oração e presente

A- A+

A expulsão de Guimê e Cara de Sapato no programa de quinta-feira (17), ao vivo, foi o assunto da madrugada no BBB 23. Eles cometeram importunação sexual na Festa do Líder contra Dania Mendez, convidada do La Casa de Los Famosos, do México. Logo depois da expulsão, teve Prova do Líder e Bruna Griphao levou a melhor, mas a liderança ficou em segundo plano e os participantes tentaram digerir toda a situação.

Roda de oração com brothers

Dania reuniu os participantes e fez uma oração na área externa após a expulsão dos dois camarotes. "Deus, nos ajude a compreender o que aconteceu. A todos, me perdoem", disse ela. Os participantes acolheram a mexicana e afirmaram que a culpa pela expulsão dos brothers não era dela.

Colocou pilha?

Fred comentou com Marvvila que ela "colocou pilha" na situação entre Dania e Cara de Sapato, para que eles se beijassem na festa.

"Marvvila, você foi a que mais estava colocando pilha na parada [beijo]. Tanto que você falou que o Sapato era muito mole. Tava uma parada muito insistente, sabe? E aí foi o que eu falei que a Amanda falou pra eles darem um beijo em rede nacional e a Dania virou o rosto", disse o brother.

Lembrava da situação

Após o ao vivo, Dania foi chamada mais uma vez no confessionário para conversar com uma produtora do La Casa de Los Famosos.

A mexicana contou que se lembrava da situação acontecida com Guimê, mas não contou por medo e pena. "Eu me lembrava um pouco da situação. Mas não quis comentar porque fiquei com pena, com muita pena de ocasionar um problema dele lá fora, do Guimê com sua família, sua esposa. Me deu muita pena", explicou ela.

Presente para Domitila

No Quarto Fundo do Mar, Dania presenteou Domitila com um par de brincos. O item fez a modelo brasileira chorar. "É para você. Eu, Dania Mendez, te dou com muito amor. Por sua energia e pelo seu coração. Temos que ser fortes aqui. Muito fortes. É com muito amor e te dou muitas forças e com muito carinho para que se lembre sempre de sua amiga mexicana", disse.

