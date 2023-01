A- A+

BBB 23 Após fala de Marília sobre Juliette no Quarto Secreto, vencedora do BBB 21 responde Ex-BBB agradeceu a defesa da sister e mandou recado pelas redes sociais

Por mais uma vez, o nome de Juliette entrou na pauta do BBB 23. Desta vez Marília, confinada no Quarto Secreto, repercutiu a fala de Paula no Jogo da Discórdia da última segunda-feira (23), se referindo à vencedora do BBB 21 como "pobre coitada".

"Desde a primeira semana quando ninguém acreditava nela eu dizia que ela ia ganhar", destacou Marília. Juliette, que já havia repercutido a opinião de Paula, respondeu a Marília, pelas redes sociais, agradecendo a sister.

"O negócio é ter humildade e verdade e o resto acontece como tem que ser", diz um trecho da resposta de Juliette.





Marília comenta sobre a comparação descabida ocorrida no jogo da discórdia.



Ela ressalta sua indignação pelas palavras que foram ditas por Paula e exalta Juliette: “É uma mulher forte, inteligente.” pic.twitter.com/xnvfAfKjwM — Marília Miranda (@MariliaCabrita) January 26, 2023

