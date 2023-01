A- A+

BBB 23 Após festa, Bruna Griphao rejeita casal com Gabriel no BBB 23: "Não lembro de nada" A sister conversou com o modelo na manhã desta quinta (19) e foi sincera com o rapaz

Após ficar de casal com Gabriel na primeira festa do Big Brother Brasil 23, Bruna Griphao revelou, nesta quinta (19), em conversa com o brother, que não lembra do que aconteceu durante a madrugada. Ela afirmou para Gabriel que não deseja ficar de casal dentro do reality.

O modelo declarou que a conversa dos dois, durante a festa, tinha sido perfeita para ele. Bruna logo mandou a real e confessou: “Posso te mandar um papo? Lembro de nada".

Vale lembrar que Bruna Griphao relembrou o momento da ficada com o brother durante depoimento no confessionário: “Sou a maior hipócrita dessa casa! Tô com muita ressaca moral! Falei que não ia beber, bebi. Falei que não ia fumar, fumei. Falei que não ia pegar o Gabriel nunca, peguei. Desculpa pai, desculpa mãe”.

