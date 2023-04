A- A+

FAMOSOS Após festa de 30 anos, Anitta passa férias na Islândia e posta cliques do local Em meio ao rompimento de contrato com a gravado Warner Music, com quem mantinha parceria há 11 anos, cantora aparece animada em fotos no instagram

Anitta usou suas redes sociais nesta quarta-feira (5) para atualizar seus fãs sobre sua viagem de férias. Dessa vez a cantora está do outro lado do mundo, mais especificamente na Islândia. A funkeira completou 30 anos no final de março e movimentou as redes com a sua festa de aniversário que teve, além da presença de artistas nacionais como Lexa, Pablo Vittar e Luiza Sonza, contou com cantores internacionais como Billie Eilish e o rapper Lil Nas X.

Enquanto atualizava o público sobre sua festa de aniversário, que costuma comemorar antes da data oficial, Anitta revelou que iria passar o dia de seu nascimento no lugar que foi sugerido por sua astróloga Virgínia Rodrigues: "Eu não vou mentir que esse ano eu amei o lugar que minha astróloga mandou passar meu aniversário. Vocês sabem que todo ano faço isso. Estou empolgada para fazer 30 anos".

Rompimento de contrato

Nesta terça-feira (04), o acordo entre Anitta e a Warner Music chegou ao fim. A cantora postou em suas redes sociais um comunicado conjunto, assinado por ela e pela gravadora, em inglês. A situação, porém, não foi inesperada. Há um mês, a artista já vinha se pronunciando negativamente contra a gravadora.

"Após 11 anos de uma parceria de sucesso, nós concordamos em seguir caminhos diferentes. Anitta gostaria de agradecer à equipe da Warner Music por todo o apoio. E o time da Warner deseja a Anitta tudo de melhor no seu , dizia futuro", diz o texto da imagem da postagem, que teve os comentários restringidos.

Horas antes de romper o contrato com a Warner, uma foto de Anitta foi publicada no perfil da Roc Nation, gravadora de Jay-Z, levando a internet a especular se a cantora assinaria contrato com a gravadora do rapper. No entanto, não a aparição da brasileira na página não tem nenhuma relação com isso. O que acontece é que a agência responsável pelo gerenciamento da carreira de Anitta a nível global, a S10 Entertainment, tem participação na empresa de Jay-Z.

