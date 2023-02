A- A+

BBB 23 Após Festa do Líder, brothers protagonizam treta por espuma de barbear; saiba o que aconteceu Participantes que dormem no Quarto Deserto tiveram briga por causa de brincadeira após a festa

Líder por duas semanas consecutivas, Gustavo teve direito a mais uma festa, nesta quarta-feira (15), no BBB 23. A madrugada do reality foi bem agitada, com tretas e chororô.



Confusão no after

Quando a festa chegou ao fim, os brothers entraram no Quarto Deserto e seguiram gritando, cantando e dançando. Em determinado momento, eles começaram a brincar com espuma de barbear, passando o produto um no outro.

Larissa ficou incomodada depois que Marvvila espalhou espuma no seu rosto. “Pegou dentro do meu olho!”, reclamou, saindo do quarto e batendo a porta. Depois de voltar para o cômodo, a professora de Educação Física exigiu que Ricardo limpasse toda a bagunça.

Mais tarde, Aline entrou no quarto e, pegando Marvvila, Bruno e Fred pelo braço, pediu que eles parassem com a brincadeira. Marvvila ficou chateada com a cantora e rebateu: "Até o ponto que tava legal para você, tava maneiro”.

Em seguida, Guimê discutiu com Aline, por não gostar da forma como ela falou com Marvvila. A ex-Rouge lembrou que, em outra festa, foi pisoteada pelos brothers durante uma brincadeira.

Ricardo e Larissa também discutiram por conta da festa. A sister, assim como Aline e Sarah, não gostou da brincadeira com a espuma de barbear. A professora gritou que o biomédico “tem mania de ficar ofendendo os outros”. O sergipano, então, chama a sister de “chata”.

Ao conversar com MC Guimê sobre a confusão, Bruna levou uma punição da produção e perdeu 50 estalecas. Sem entender o motivo do castigo, a atriz acabou caindo no choro, chegando a soluçar.

No banheiro da casa, Marvvila alega ter sido empurrada por Aline. A cantora, no entanto, afirma que não foi intencional. As duas se acertaram e trocaram um abraço.

Já dentro do quarto novamente, Bruno acusa Aline de ficar agressiva quando os outros participantes resolvem brincar. Segundo o atendente de farmácia, a única vez que não houve reclamação foi quando a cantora dormiu no Quarto do Líder. Ao ouvir a crítica, a ex-Rouge resolve ir dormir no Quarto Fundo do Mar.

