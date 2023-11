A- A+

BRASIL Após filho aparecer em conversa com seguidores, Ana Hickmann posta foto dos dois sorrindo Apresentadora está se separando do marido, Alexandre Correa, após denunciá-lo por agressão

Ana Hickmann postou uma foto com seu filho, Alexandre, de 10 anos, na noite desta terça-feira (21). Em um story em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou uma foto dos dois sorridentes e escreveu: "Minha razão de viver! Filho, a mamãe te ama! Vai dar tudo certo".

Mais cedo, mãe e filho já havia aparecido em uma conversa com os seguidores , na qual disse que começou o dia melhor ao ver o menino mais feliz após dias conturbados. A criança tem aparecido mais nos contúdos recentes feitos por Ana.

A apresentadora do "Hoje em Dia", da Rede Record, prestou uma queixa na delegacia de Itu (SP), no último dia 11, por lesão corporal e violência doméstica, contra o marido, o empresário carioca Alexandre Correa, de 51 anos. No boletim de ocorrência divulgado, consta que a briga teria envolvido ameaças e cabeçadas e sido presenciada pelo filho do casal e funcionários da casa de campo da família.

CASO ANA HICKMANN:

No dia 16, Ana fez um pronunciamento oficial sobre a agressão que teria sofrido, por meio de um vídeo de quatro minutos seu canal no YouTube.



O que Ana Hickmann disse em vídeo?

A ex-modelo não deu detalhes do que aconteceu no último sábado (10), dia em que ela teria sido agredida por Alexandre. Mas disse que aconteceram "algumas coisas muito sérias". Ana Hickmann disse ainda não pode falar abertamente sobre o ocorrido em respeito ao filho do casal, que teria, inclusive, presenciado a violência sofrida pela mãe. "O meu filho é coisa mais importante da vida pra mim", sentenciou.

Ana Hickmann também aproveitou para agradecer "todas as manifestações de carinho" que vem recebendo e frisou que o que aconteceu com ela "infelizmente acontece com muitas mulheres". Por fim, prometeu aos seus seguidores que vai voltar à ativa com conteúdos no canal e nas suas redes sociais. "Semana que vem eu estou de volta, eu não vou parar de viver, eu não vou parar de ser feliz, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar", avisou.

Leia o comunicado de Ana Hickmann na íntegra

Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando "oi pessoal, tudo bem?" porque não está tudo bem, né? Está longe de estar tudo bem, mas assim como eu disse na segunda-feira ao final do programa Hoje em Dia, eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas porque aqui está muito machucado. Mas eu prometo que eu vou fazer isso muito em breve.

Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, com vocês aqui no YouTube e em todas as plataformas. Na minha vida eu sempre fui transparente e verdadeira com vocês. Sempre compartilhei tudo: viagens, família, receitas... já são quase oito anos, nós aqui juntinhos. Algumas coisas aconteceram, muito sérias, e que precisam ser faladas sim, mas no momento certo e da forma certa.

Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe, e essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno, o seu filho. O meu filho é a coisa mais importante da vida pra mim. E é exatamente por isso que eu digo que ainda não estou pronta pra falar, porque ele também tem que estar pronto, tem que estar protegido. Prometo que vou fazer isso muito em breve.

O que eu tenho a dizer primeiro é: obrigado por todo o apoio, todas as manifestações de carinho, mensagens, bilhetes que eu recebi, tudo, tanto aqui no YT como nas outras redes, na televisão, no meu dia a dia, todo mundo que está ao meu redor, minha rede de apoio. E dizer que o que aconteceu comigo infelizmente acontece com muitas mulheres, mas eu espero que juntas a gente possa mudar essa história.

Prometo que conto mais em breve, quero abrir meu coração com vocês na hora certa. Por fim, o que eu queria dizer.... Nós não tivemos conteúdo aqui no canal porque não tinha motivo de alegria, nada de bom, porque não foi nada feliz. Mas semana que vem eu estou de volta, eu não vou parar de viver, eu não vou parar de ser feliz, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar. Então eu conto com você semana que vem, segunda-feira, tá?

