CELEBRIDADES

Após fim de casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam o Natal juntos: "muito amor pra todos nós"

Cantora compartilhou registro de encontro natalino ao lado de amigos e familiares

Após fim de casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam o Natal juntos - Foto: Instagram / Reprodução

Ivete Sangalo e Daniel Cady não deixaram a recente separação, anunciada no final de novembro, atrapalhar a harmonia das festas de final de ano. O ex-casal passou a noite de Natal lado a lado na companhia dos filhos, amigos e familiares.

"Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor. Um feliz natal! Muito amor e paz pra todos nós", escreveu a cantora ao compartilhar registro da noite nas redes sociais.

Um post compartilhado por Veveta (@ivetesangalo)

Na foto, Ivete e Daniel aparecem sorridentes na companhia dos filhos Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

