Após fim de parceria em videocast, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme ganharão programa de TV

A- A+

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme anunciou, nesta quarta-feira (27), que deixará o videocast "Quem pode, pod", programa de entrevistas com celebridades que ela comanda, desde julho de 2022, por meio de um canal no YouTube, ao lado da também atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. Mas este não será o fim da frutífera (e rentável) parceria entre as amigas, que são comadres — Fernanda é madrinha de Bless, de 9 anos, um dos filhos de Giovanna e Bruno Gagliasso. As duas estrelarão juntas uma atração inédita do canal GNT, com previsão para abril de 2024, e que já tem nome definido: "Quem não pode se sacode".

Como apurou o Globo, o projeto consiste num programa de auditório que reunirá três convidados famosos a cada edição. A princípio, o público na plateia também participará das dinâmicas bem-humoradas propostas pelas apresentadoras durante a atração.

Bebê e programa de verão à vista

Até lá, Fernanda Paes Leme pretende ficar mais próxima da família e do marido, o empresário Victor Sampaio, com quem espera a filha Pilar. Grávida — ela está no quinto mês da gestação —, a apresentadora estreia, antes, o programa "Na piscina com Fê Paes Leme", atração de verão do GNT, que irá ao ar a partir do dia 15 de janeiro, sempre de segunda a sexta-feira, às 20h15. Todos os episódios já estão gravados.

O talk-show receberá nomes como Duda Beat, MC Cabelinho, Maria Clara Gueiros, Clara Monek, Márcia Sensitiva, Victória Strada, Pocah... O esquema é semelhante ao que Fernanda Paes Leme vem fazendo: entrevistar celebridades, em clima e ambiente descontraídos.

"Sem dúvida, esse programa existe por conta também do sucesso do "Quem pode, pod" e de eles (o canal GNT) terem me visto ali dessa forma" analisou Fernanda, em entrevista recente ao GLOBO.

Agora, o foco da atriz está na gravidez. Aos 40 anos, Fernanda Paes Leme comemora o fato de passar pela primeira gravidez de maneira mais consciente, menos ansiosa para exercer a maternidade, mas não menos cobrada para chegar a esse ponto.

"A mulher não tem um segundo de paz. Se está solteira, quando vai namorar? Se está namorando, quando vai se casar? Se casa ou fica noiva, como no meu caso, quando vai ter filho?" disse, ao Globo. "As pessoas acham que me exponho, têm uma sensação de serem minhas amigas ou têm vontade de ser. Isso por causa do meu jeito, mas sou muito discreta. Não tenho necessidade de atenção".

Veja também

TEATRO Dramaturgo, cineasta e surfista: quem é o italiano Marco Calvani, marido de Marco Pigossi