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FAMOSOS Após fim do namoro com Arlindinho, Erika Januza desabafa na TV: "Vivendo um processo de luto" O relacionamento, assumido publicamente em dezembro de 2025, chegou ao fim após a divulgação de imagens que mostram o cantor deixando uma casa de swing

Poucos dias após confirmar o fim do namoro com Arlindinho, Erika Januza falou pela primeira vez sobre o assunto na televisão. O relacionamento, assumido publicamente em dezembro de 2025, chegou ao fim após a divulgação de imagens que mostram o cantor deixando uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro acompanhado por duas mulheres, quando os dois ainda estavam juntos.

Durante o Saia Justa, exibido na última quarta-feira, 29, a atriz refletiu sobre os sentimentos e disse encarar o momento como um processo de luto. "Na vida existem vários tipos de luto: se mudar de cidade, se mudar de país, terminar um relacionamento, perder uma pessoa e nunca mais poder encontrá-la, sofrer uma traição... São tipos de luto diferentes, em escalas diferentes, mas todos eles mexem com o nosso emocional de um lugar, de algo que estava existindo, e deixou de existir", refletiu.

Erika disse que a situação transformou sua vida em caos. "Não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha", afirmou.

Apesar disso, a atriz disse que não se arrepende da forma como viveu a história ao lado do cantor. "Não me arrependo de ter compartilhado momentos felizes e de ter vivido, porque eu amei. E eu posso dizer que eu amo, eu não sou uma pessoa que ama de forma falsa."

"Eu dei o que eu tinha para dar e recebi o que a outra pessoa tinha para dar. Cada um dá o que tem", refletiu Erika, que definiu a atitude de Arlindinho como "irresponsabilidade emocional".

Ela também relembrou como recebeu a notícia da traição. Segundo a atriz, tudo parecia caminhar bem até que foi surpreendida pelas imagens divulgadas. "Eu vivi uma história muito feliz, estava tudo certo e, de repente, você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão", afirmou.

Na terça-feira, 28, antes da participação no programa, Erika já havia se manifestado nas redes sociais. Em um vídeo, ela contou que passou alguns dias afastada da internet porque estava com a família e agradeceu o apoio que recebeu desde que o caso ganhou repercussão. "A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia", desabafou.

No dia seguinte, Arlindinho se pronunciou sobre o caso. Em um comunicado, o cantor pediu desculpas à ex-companheira e reconheceu a própria responsabilidade pelos acontecimentos. "Eu sei que não tenho como mudar o que aconteceu. Tenho apenas a responsabilidade de aprender com isso", declarou.

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