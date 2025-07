A- A+

POLÊMICA Após flagra de traição em show do Coldplay, CEO é afastado de cargo em empresa: ''Suspenso'' Chefe de Recursos Humanos da mesma firma, com quem profissional mantinha caso extraconjugal, também é temporariamente desligada de função

O aparente "romance fofo" entre um casal de fãs na plateia de um show do Coldplay, em Boston, na última quarta-feira (16), se tornou um caso sério no mundo corporativo nos Estados Unidos. Para resumir a história — que viralizou nas redes sociais nesta semana —, o titã de tecnologia Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, assistia à apresentação da banda agarradinho a Kristin Cabot, chefe de Recursos Humanos da mesma firma.



Até que... Chris Martin, vocalista do grupo, direcionou para a dupla a "kiss cam", também chamada de "câmera do beijo", usada para flagrar casais apaixonados. Acontece que os dois eram amantes e, não à toa, logo se esconderam. Diante da repercussão do fato, Andy foi temporariamente afastado do cargo, como revelou a empresa neste sábado (19).

"Pete DeJoy, cofundador e diretor-executivo de produto, está provisoriamente ocupando o cargo de CEO, porque Andy Byron foi suspenso. Vamos compartilhar mais detalhes conforme for apropriado nos próximos dias", informou a empresa Astronomer, por meio de nota à revista "People". Detalhe: Andy é casado e tem dois filhos.

O que aconteceu no show do Coldplay?

"Olha esses dois aí", comentou Chris Martin do palco, em tom bem-humorado, ao apontar para o casal, que se abraçava em clima de romance, e logo foi exibido no telão no palco. Em seguida, o empresário rapidamente soltou a colega e se abaixou atrás da grade de proteção, enquanto Kristin cobria o rosto com as mãos e virava de costas para a câmera, visivelmente constrangida.

A reação da plateia, que lotava o Gillette Stadium, foi imediata: risos e surpresa. "Ou eles estão tendo um caso... Ou são muito tímidos", brincou o cantor, arrancando ainda mais risadas do público.

As imagens viralizaram nas redes sociais, e muita gente salientou o "vacilo" da dupla. "Eles são muito burros, desculpe. Por que você vai para um show se está tendo um caso?", escreveu um internauta, por meio do X. "Fico triste pela esposa, mas feliz que eles foram expostos", comentou outra usuário do microblog.

Quem é o CEO flagrado pela ''câmera do beijo''?

A Astronomer, de acordo com o jornal britânico "The Sun", está avaliada em US$ 1 bilhão e trabalha no ramo de desenvolvimento de software. Andy Byron ocupava o cargo de CEO desde julho de 2023.

De acordo com o NationalWorld, a empresa, que tem sede em Nova York, é supervisionada por Bryon com o auxílio da Astro, uma plataforma líder de DataOps que ajuda corporações a otimizar fluxos de trabalho de engenharia de dados e reduzir a complexidade da infraestrutura.

Segundo o site britânico, a liderança de Byron frente à empresa tem sido fundamental para a "expansão e inovação de produtos, à medida que o Astronomer continua a fazer parcerias com organizações que buscam soluções de dados confiáveis e escaláveis".

Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, com quem tem dois filhos juntos. Kristin Cabot, por sua vez, é diretora de gestão de pessoas da mesma companhia e atua na função há nove meses — ela também está provisoriamente afastada do cargo, como informam veículos da imprensa americana. Em sua descrição profissional, ela afirma conquistar a confiança de colaboradores de todos os níveis, "de CEOs a assistentes".

