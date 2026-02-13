A- A+

celebridades Após fotos de biquíni, Carolina Dieckmmann responde críticas à sua aparência Atriz fez publicações curtindo a praia em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e recebeu elogios e comentários maldosos

Carolina Dieckmann não deixou passar em branco as críticas à sua aparência depois de publicar fotos curtindo o sol na praia.

Alguns internautas fizeram comentários maldosos na série de registros feitos nesta sexta-feira (13), em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, sugerindo que ela estaria magra demais.

Na postagem, a atriz também agradeceu aos seguidores que a elogiaram publicamente.

Um dos comentários dizia: “Linda, mas tinha que ter umas carnes”. Dieckmann rebateu. “O açougue é logo ali… Aqui eu tenho um corpo saudável e que eu amo. Beijão”, respondeu ela. Outra pessoa ainda a criticou, comparando-a a um “cadáver”. Usando também emojis gargalhando, a atriz respondeu: “Ai, que dó”.

Ambos os comentários foram precedidos de internautas que defenderam a atriz, elogiando-a. “Para que destilar tanto ódio aqui?”, questionou uma fã da artista.

Em vários outros momentos, Dieckmann já respondeu comentários maldosos de haters sobre as fotos em que aparece de biquíni.

Muitos relacionados à aparência dela mesmo. Um deles afirmou ainda que as críticas a deixavam irritada.

“Fico não. Estou tão feliz que tá mais do que difícil me deixar braba... Só não acho que criticar o corpo alheio é um hábito bom apenas. Fica a dica. Beijão”, afirmou ela.

