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OSCAR 2026 Após ganhar o Oscar de melhor ator, Michael B. Jordan comemora estatueta em rede de fast food Ator vencedor de Melhor Ator foi cercado por fãs enquanto comia hambúrguer em Hollywood

Horas depois de conquistar o prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026, o ator Michael B. Jordan foi flagrado em uma comemoração pouco convencional: uma parada no InNOut Burger, em Hollywood.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ator dentro da lanchonete segurando a estatueta enquanto interage com funcionários e fãs. Sorridente, Jordan posa para fotos e conversa com pessoas que estavam no local antes de se sentar para comer um hambúrguer após a cerimônia.

Veja o momento:



O momento chamou atenção pela simplicidade da celebração, poucas horas depois de uma das maiores vitórias da carreira do ator de 39 anos. Nas imagens, ele aparece cercado por fãs animados que registram o encontro improvisado com o vencedor do prêmio.

Jordan levou o Oscar por sua atuação em Sinners, dirigido por Ryan Coogler. Na categoria de Melhor Ator, ele superou concorrentes como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Wagner Moura.





Com a vitória, Jordan se tornou o sexto ator negro a vencer o Oscar de Melhor Ator. Antes dele, a premiação havia consagrado nomes como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith.

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