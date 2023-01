Após ganhar o primeiro poder coringa da casa, Tina aposta em novo visual

A- A+

Depois de se tornar a primeira participante desta edição a ganhar o poder coringa, que lhe garante peso 2 no próximo paredão de domingo, Tina resolveu mudar radicalmente o visual e apostar no estilo black power.



Na sexta-feira de manhã, na área externa, com a ajuda de Aline Wirley, Marvvila, Sarah Aline e Fred Nicácio., a modelo se desfez das tranças. "Wakanda! Faz um print da gente!", disse Tina.

"Seu cabelo é lindo, você é linda, seus traços são lindos, você é preciosa, você é amada, a gente te protege", elogiou Fred Nicácio.



Veja:



Veja também

GURU Rainha da organização, Marie Kondo diz que "desistiu" de arrumar a própria casa