Após ganhar sede, Clube Elefante busca recursos para reformar conjunto de imóveis em Olinda

O Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda quer restaurar o conjunto de imóveis popularmente conhecidos como Chalés do Carmo, localizado no Sítio Histórico da cidade. O espaço foi cedido pelo Governo de Pernambuco à agremiação, que pretende transformá-lo em sua sede oficial.



Formado por quatro casarões do século 19, dois quintais e mais duas edificações erguidas no século 20, o conjunto foi entregue ao clube através da Lei nº 17.987, de 13 de dezembro de 2022. Em contrapartida, cabe ao Elefante promover o restauro dos imóveis, dando uso a eles por meio de programas, projetos e ações de natureza social, educacional e de fomento à cadeia da cultura popular.

Para conseguir cumprir com sua parte no acordo firmado, a agremiação elaborou um projeto de captação de recursos. A ideia é encaminhar o documento para parlamentares e tentar arrecadar o montante necessário via Lei Rouanet.



“Já contamos com uma empresa pernambucana que trabalha com captação de recursos por editais. Depois dessa etapa, conseguindo os valores, vamos iniciar os projetos de arquitetura e de engenharia para que eles sejam aprovados no Iphan, Prefeitura, Corpo de Bombeiros e outras entidades”, adiantou Bruno Firmino, presidente do Clube Elefante.

Fundado em 1952, o Elefante pleiteou por diversas vezes imóveis que estavam sem uso no Sítio Histórico de Olinda. Ao longo de mais de sete décadas, o clube utilizou casas dos seus presidentes e diretores para a realização de suas reuniões e ensaios. Com a conquista de uma sede, a agremiação pretende que o espaço não seja utilizado apenas para as suas atividades.

“A nossa expectativa é transformar essa sede num espaço de difusão, acolhimento e inclusão social, através da cultura popular, mais especificamente do frevo. Esperamos que seja um grande ponto de encontro de salvaguarda do carnaval olindense. Vai abrir portas para outras agremiações que não possuem sede realizarem ensaios, reuniões e festas”, disse Bruno, que adiantou a intenção de promover shows, palestras, aulas e exposições nos imóveis.

Reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2020, o Elefante já planeja utilizar parte do espaço - o quintal - mesmo antes das obras serem iniciadas. “A gente já realizou algumas benfeitorias no espaço. Limpamos o quintal, que estava com bastante entulho e lixo, assim como os subsolos de algumas casas. Instalamos câmeras, cerca e refletores. Pintamos uma parte e nossa pretensão, agora, é colocar alguns tapumes isolando o quintal das casas, para não trazer risco a ninguém e utilizá-lo em eventos”, afirmou.

“A ideia é colocar esse espaço em uso o mais breve possível, para que as pessoas também se apropriem do lugar e acompanhem a transformação que ele vai sofrer, até por uma questão de transparência. Nada melhor do que expor a situação atual dos imóveis e aproveitar esse momento também para celebrar, porque foi uma conquista importante para a gente e também para o Sítio Histórico de Olinda”, complementou.

