Após Guimê acariciar Dania em festa, Lexa diz que vai se afastar das redes sociais

MC Guimê passou do ponto durante a sua festa no BBB 23. Alcoolizado, o brother acariciou as costas de Dania Mendez e incomodou a sister com toda a situação, fazendo ela tirar as mãos de Guimê das suas costas.Quem estava acompanhando a festa ao vivo e não gostou do que viu foi a cantora Lexa, a esposa de Guimê.

No Twitter, Lexa desabafou sobre a atitude do marido. "Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas? Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar? Não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer", disse ela.

Lexa ainda afirmou que não ficou bem com a situação e que precisa de um tempo das redes sociais. Após os posts, Lexa ainda retirou a "#TeamGuimê" do seu perfil no Twitter.

