A- A+

cultura Após hit no TikTok, "Brás Cubas" fica em segundo na lista de mais vendidos da Amazon Tradução em inglês do romance de Machado de Assis supera Gabriel García Márquez e Jorge Luis Borges na categoria literatura latino-americana e caribenha

A tradução para o inglês de "Memórias póstumas de Brás Cubas" é o segundo livro mais vendido na Amazon na categoria ficção latino-americana e caribenha. O romance de Machado de Assis está na frente das edições em inglês de "O amor nos tempos de cólera", de Gabriel García Márquez, e uma coletânea dos melhores contos de Jorge Luis Borges.

A edição da Penguin Classics, com tradução de Flora Thomson-DeVeaux, entrou nos trends após uma resenha positiva da influenciadora americana Courtney Henning Novak viralizar na internet.



Em um vídeo gravado na semana passada, Novak conta que leu o clássico de Machado de Assis como parte de um desafio para o TikTok. E ficou cantada:

“Eu tenho três grandes problemas com esse livro. Primeiro, a minha edição só tem 300 páginas. Só faltam 100 páginas para mim, e se eu for muito cuidadosa elas vão durar até o fim de semana. E aí o quê? O que eu deveria fazer com o resto da minha vida?”, falou a tiktoker.

O vídeo de Novak repercutiu nas redes pelos brasileiros, gerando diversas discussões sobre como a obra de Machado de Assis é percebida no Brasil e no exterior.

Enquanto os brasileiros debatem sua própria literatura, Novak agora está empenhada em aprender o nosso idioma. “Eu não consigo nem imaginar o quão bom isso é em português", diz ela no vídeo. "Então agora, no meio o meu projeto de ler ao redor mundo, eu tenho outra tarefa que é aprender português.”

A tradutora da edição, Flora Thomson-DeVeaux, comemorou o sucesso de vendas na Amazon. Porém estranhou ver o "O idiota", do russo Fiodor Dostoievski, no topo da lista. Até onde se sabe, o autor russo e seu livro não são considerados latino-americanos.

Veja também

música Orquestra Sinfônica do Recife homenageia a música argentina em concerto gratuito nesta terça (21)