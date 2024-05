Após incidente, Britney Spears faz desabafo nas redes sociais e diz que irá deixar a Califórnia

A- A+

Britney Spears se manifestou sobre a notícia, publicada inicialmente no site TMZ, de que teria se envolvido em uma briga no Chateau Marmont, hotel localizado em Los Angeles, nesta quarta-feira (1).

Segundo fontes ouvidas pela publicação, a cantora e o namorado, Paul Soliz, se envolveram em uma "grande briga" que culminou em agressões físicas. Britney, inclusive, teria ficado com a perna machucada.

Os relatos dão conta que a polícia recebeu uma denúncia sobre uma mulher que estaria assediando e ameaçando funcionários no hotel.

Policiais apareceram no Chateau Marmont às 22h30, mas não encontraram problemas e foram embora. Após a situação, Britney e Paul teriam ido para o quarto, onde continuaram a "festejar e beber", diz o TMZ. Foi aí que, em algum momento, os dois teriam se envolvido em uma grande briga. Ela estava gritando e “fora de controle” no corredor do hotel. Por conta da cena, paramédicos foram chamados por receio de que ela estivesse passando por um "colapso mental".

Em post publicado no Instagram, a cantora pop escreveu:

"Para vocês saberem... essa notícia é falsa. Eu gostaria de respeito neste momento e que as pessoas entendessem que estou ficando mais forte a cada dia! A verdade é um saco, então alguém me ensine a mentir? Deusas por aí, estou atingindo meu poder superior e mais, espero que vocês também. Preciso de uma escova de dentes agora. PS: preciso de um expresso. PS: Não sei como me sinto compartilhando isso. Imagino que seja apenas uma garota e estou menstruada, então estou bravinha. Droga. Eu também torci meu tornozelo ontem à noite e paramédicos apareceram em minha porta ilegalmente. Eles não foram até meu quarto, mas me senti assediada. Estou me mudando para Boston. Paz."

No texto, a artista confirma ter se ferido, mas não dá detalhes da situação. No tom de desabafo, Britney sugeriu que irá se mudar para Boston para se afastar do barulho californiano. Resta saber se existe alguma verdade por trás da vontade.

Veja também

Madonna Estrangeiros chegam ao Rio para show de Madonna