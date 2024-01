A- A+

PAREDÃO DO BBB24 Yasmin Brunet: "Não queria estar no primeiro, ainda mais sendo colocada por um bando de macho" Em papo com outros confinados, modelo ficou revoltada por ter sido votada para o primeiro Paredão e, segundo ela, sem motivo

Inconformada com a indicação ao primeiro Paredão da edição do BBB24, a modelo, atriz e empresária Yasmin Brunet, 35, em conversa com brothers da casa, disse que não vai medir palavras se voltar da berlinda e vai falar tudo que quiser falar.



A afirmação, que veio tomada por 'palavrões', foi direcionada ao cozinheiro catarinense Maycon, 35, que também está no Paredão com Yasmin e a manaura Giovanna.





"Eu vou falar tudo que eu quero falar e f***-se (...) O cara me bota no primeiro Paredão e ainda fala que 'quando eu sair daqui vai cozinhar pra você'?"





Ainda durante a conversa, Yasmin disse que não queria estar no primeiro Paredão, "ainda mais sendo colocada sem motivo e por um bando de macho".





"Eu tô muito mal, mas aprendi ao longo de minha vida a não demonstrar (...) Não queria estar nesse primeiro (Paredão) e ainda mais sendo colocada sem motivo, por um bando de macho, que combinou no quarto"



"Não olhou no olho"

Durante papo com a cantora Wanessa Camargo na área externa da casa, Maycon disse que quis ir ao Paredão com a modelo e que ouviu de alguns dos confinados que ela não olhou nos olhos deles.









"Eles perguntaram (Bin Laden e Luigi): 'com quem você quer ir?'. Assim, se e puder escolher, eu não conheci nenhuma das meninas novas, se eu puder escolher eu quero ir na Yasmin", afirmou Maycon, complementando que ao entregar sua preferência, ouviu um "Fechou" dos brothers.



Indicado pela líder Deniziane, Maycon também conversou com a própria Yasmin e confessou a ela que seu voto foi estratégico.



"Eu fiz isso para me proteger. É um jogo, e as pessoas precisam se abrir. Algumas pessoas me falaram 'a Yasmin não me olha no olho, a Yasmin não fala comigo' (...) Eu preciso que você se abra, é um jogo de convivência e eu não vejo você se abrindo pra todo mundo (...) Eu preciso ficar, quero muito ficar, amizade acima de tudo, a gente vai se encontrar lá fora, vai beber, vai comer, vai jantar junto, eu vou fazer comida pra você", afirmou o cozinheiro.





