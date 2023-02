Após internação de Rita Lee, filhos se manifestam em rede social

A- A+

Os filhos de Rita Lee se manifestaram no Instagram reagindo à postagem feita no perfil do pai, Roberto de Carvalho, que fala da internação da cantora, que está no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Beto Lee reagiu à mensagem com um emoji de coração. Nos comentários do texto que fala que "como qualquer pessoa que passou ou que passa poe tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias" , faz um agradecimento e diz que a família está "certa do respeito à privacidade", João Lee escreveu: "É isso", também usando um emoji de coração.

Vários famosos também comentaram na postagem, desejando melhoras à Rainha do Rock. Boninho e o jornalista Zeca Camargo postaram emojis que retratam esperança e agradecimento. Branco Mello, do Titãs, comentou com dois emojis de corações. A humorista Fafy Siqueira escreveu: "Eu amo vocês". Mel Lisboa também reagiu com emojis indicando amor e agradecimento. A atriz Dadá Coelho postou dois corações azuis.

Rita Lee, de 75 anos, deu entrada no Albert Einstein, na última quinta-feira, segundo fontes próximas à família da cantora. A internação aconteceu porque, nos últimos quatro dias, ela perdeu peso e está com um estado de saúde mais frágil. Os médicos, portanto, acharam que, preventivamente, era mais adequado mantê-la em observação.

A cantora Rita foi diagnosticada com um câncer de pulmão. Em abril de 2022, ela compartilhou a notícia de que estava curada. Mesmo assim, preferiu não comemorar o fato com euforia, sabendo que o tratamento exige prudência. Na época, o primogênito do casal, Beto Lee conversou com O GLOBO e falou sobre o tratamento da mãe: "Foi uma estrada bem esburacada, mas ela conseguiu atravessar."

