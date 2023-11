Após internação e reabilitação, Jamie Foxx é acusado de agressão sexual

A- A+

O ator Jamie Foxx foi acusado nesta quarta-feira (22) de agredir sexualmente uma mulher. O caso teria ocorrido no terraço de um bar, em Nova York, em 2015. Segundo a imprensa americana, Foxx teria apalpado cintura e seios da vítima, além de masturbá-la nas regiões da vagina e ânus, sem seu consentimento. A mulher afirma que ficou ferida, chegando a precisar de tratamento médico após o episódio. O processo também fala em dor e angústia emocionais.

A mulher processa Foxx, o bar Catch NYC & Roof e funcionários do artista, que, segundo ela, teriam visto o crime acontecendo, mas não lhe ajudaram. Foxx não comentou a acusação e, no mesmo dia em que a acusação foi revelada, postou em sua conta no Instagram vídeos de propaganda de sua marca, a The best Paddle, de raquetes para pickleball, esporte que o vencedor do Oscar por "Ray" pratica. Foxx também postou um vídeo em que arremessa à distância (e acerta) uma bola de beiseball em uma cesta de basquete.

O ano de 2023 talvez seja um dos piores na carreira de Jamie Foxx. O ator passou quatro meses internado, em um hospital e em uma clínica de reabilitação, após ter "complicações médicas" no set de "Back in Action", em abril. O problema de saúde do ator nunca foi revelado.

Transferido do hospital para uma clínica de reabilitação, Foxx permaneceu em silêncio, e apenas sua família comunicava progressos do ator. Segundo parentes, ele teria "colapsado" depois de sofrer um golpe da equipe de produção do filme. Foxx foi substituído no elenco.

Relembre, passo a passo, o pior ano da carreira de Jamie Foxx

Enquanto gravava o filme "Back in action" em Atlanta, em abril, Jamie Foxx precisou ser hospitalizado.

Sua filha Corinne avisou nas redes sociais que seu pai estava tratando "complicações médicas". "Graças ao rápido atendimento, ele já está se recuperando", escreveu na postagem, pedindo, também, orações e privacidade durante esse período.

Segundo fontes próximas, Jamie vinha lidando com um conturbado ambiente de trabalho e o "colapso absoluto" veio após ele ser alvo de uma tentativa de golpe por um dos integrantes da equipe da produção. O ator chegou a demitir quatro membros da equipe.

"Uma pessoa foi demitida, e as investigações estão em curso após alguém tentar roubar 33 mil libras (algo em torno de R$ 203 mil) de Jamie Foxx. Parece que o negócio envolveu um Rolex, mas ainda estão tentando entender o que aconteceu", explicou uma fonte ao "TMZ".

Jamie Foxx passou um período inerte no hospital e chegou a voltar a se comunicar. A situação grave, de acordo com uma fonte, fez com que familiares do artista se reunissem no local.

Depois de dois dias hospitalizado, o ator foi substituído nas gravações de "Back in action".

Além de um dublê, Travis, um outro ator chamado Chris já aparece em cenas que seriam de Jamie.

Sem revelar o estado de saúde de Foxx, família e amigos pediram aos fãs que rezassem por ele. Até o dia 3 de maio, ainda não havia sido divulgado o exato estado de saúde do ator.

Jamie foi para uma clínica de reabilitação

Em julho, em vídeo publicado em sua conta no Instagram, Foxx falou pela primeira vez sobre a internação: "Ficar quieto, às vezes, faz com que as coisas escapem do controle. Algumas pessoas disseram que eu tinha ficado cego, mas, como vocês podem ver , não estou. Também afirmaram que eu estava paralisado; não estou paralisado. Eu passei... Fui ao inverno e voltei". concluiu.

Também em julho, Foxx gravou um comercial da BetMGM, em Las Vegas. Foi seu primeiro trabalho após quatro meses de internação.

Em 22 de novembro, Foxx é acusado de agredir sexualmente uma mulher em Nova York. O caso teria acontecido em 2015.

