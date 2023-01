Após Jogo da Discórdia, Bruna dá bronca no Quarto Deserto: "Para mim, deu esse negócio de grupo"

A- A+

Após o Jogo da Discórida do BBB 23, durante a madrugada desta terça (31), Bruna Griphao deu uma "bronca" nos integrantes do Quarto Deserto. A sister voltou a afirmar que não achou justo alguns dos amigos escolherem os próprios aliados na dinâmica, sendo que poderiam ter optados por rivais, afirmando que já havia conversado até com Paula sobre o assunto.

No game, Paula chamou Tina de "não confiável", Larissa escolheu Gabriel como "não confiável" e Fred optou por Bruno como seu "alvo na casa".

"Pra mim, deu. Deu o negócio de grupo, e estou falando numa boa. Eu não acho justo vocês votarem dentro do nosso grupo, tendo possibilidade de votar em outras pessoas que estavam ali", começou Bruna. "Assim quem continua com a mentalidade de grupo se indispõe, como eu me indispus com a Marvvila. E aqui ninguém se indispõe com ninguém", continuou.

"Era algo pessoal, e não de jogo. Por isso que eu votei no Gabriel", respondeu Larissa. "Mas eles sempre vão tentar fazer a gente se desentender. Tipo a Paula, ela já se entendeu com a Tina. Mas como eu vou me entender com a Marvvila por ter escolhido ela?", questionou Bruna.

