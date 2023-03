Após Jogo da Discórdia, Cezar e Ricardo se desentendem; Amanda também entra na discussão

A- A+

O clima começou a pesar logo depois do Jogo da Discórdia do BBB 23. Após a dinâmica, Cezar comenta que não gostou de uma atitude de Ricardo durante o programa. "Você citou meu nome, você falou da jogada e você citou que eu votei na Aline, ao mesmo tempo que eu dei o poder para a Aline. Achei muito sujo o que o Alface fez agora aqui (...) Você sabia qual foi a minha jogada. (...) Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, minha prioridade sou eu aqui dentro (...)", disse o baiano.

O enfermeiro começa a se exaltar e fala mais alto com Alface. Ele dá informações sobre o jogo do aliado e Alface rebate: "Você está fo****. Eu vou te colocar no Paredão". Os dois começam a brigar e Amanda e Aline se metem na discussão. "Você é covarde! Eu te falei um negócio agora e você vem falar aqui", grita Ricardo para Cezar.

Amanda e Aline também gritam e o enfermeiro fala para as duas não se meterem na discussão.

