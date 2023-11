A- A+

Streaming Após lançamento no Globoplay, quinta temporada de "Sessão de Terapia" chega à grade do GNT A história, que já está disponível para os assinantes Globoplay, trouxe para o centro do debate as questões da fatídica pandemia de Covid-19

A sensibilidade guiou o trabalho de Selton Mello ao longo das temporadas de “Sessão de Terapia”. Essa característica esteve ainda mais em evidência durante a produção do quinto lote de episódios da obra dramática, que chega ao GNT a partir do próximo dia 30.

Ambientada em um consultório de psicanálise, a série foi além dos dilemas, dores e alegrias dos seus pacientes. A história, que já está disponível para os assinantes Globoplay, também trouxe para o centro do debate as questões da fatídica pandemia de Covid-19.

“Sempre disse que essa série é mais do que uma série, é uma mão estendida. Recebo centenas de mensagens de pessoas agradecidas por nosso trabalho, dizendo que foram salvas pela série, que começaram a se cuidar e a se tratar depois de assistir ao que fizemos. Através de uma ficção, você consegue tocar o coração do público e fazer com que ele se enxergue e que ele sublime muitas dores, então ela chega em um momento primordial”, explica Selton Mello, que vive o protagonista Caio e também assina a direção do projeto.

Gravada em setembro de 2020, a quinta temporada de “Sessão de Terapia” foi realizada ainda sob rígidos protocolos de combate ao novo coronavírus. Ela traz novos pacientes ao consultório de Caio: Manu, Tony, Giovana e Lídia, interpretados por Letícia Colin, Christian Malheiros, Luana Xavier e Miwa Yanagizawa.

“A pandemia foi motivo de muita reflexão, porque a ideia não era fazer uma temporada calcada na pandemia, mas também não excluir o fato. Não foi determinante para todos os personagens, mas a situação permeou alguns momentos de todos eles. A única personagem que teve sua linha realmente pensada de acordo com pandemia foi a personagem Lídia, por ser justamente uma enfermeira”, afirma Jaqueline Vargas, que está à frente do roteiro da série.

Além dos novos pacientes, Caio também contará com um novo acompanhamento profissional. Sem Sofia, de Morena Baccarin, por perto, ele precisa procurar outro psicólogo para se consultar. É então que chega à série Davi Greco, interpretado por Rodrigo Santoro, um terapeuta que cuida de adultos e sobretudo de crianças, fato que vai gerar uma tensão entre eles. A nova temporada marca o reencontro dos amigos Rodrigo e Selton, que não trabalham juntos desde a novela “Olho no Olho” de 1993, onde se conheceram.

“Tenho muita admiração pela capacidade que o Selton tem em desempenhar com maestria várias funções no mesmo projeto. Fazia muito tempo que eu não participava de um trabalho em que me sentisse tão à vontade. Quando o Selton me fez o convite, fez muito sentido porque mais do que nunca nós precisamos falar de saúde mental”, afirma Santoro.

Selton também teve outros reencontros especiais no set de “Sessão de Terapia”. Danton Mello faz uma participação especial na temporada como Miguel, irmão do protagonista Caio. Com a notícia da morte da mãe, seu grande fantasma do passado, o terapeuta entrará em conflito com sua irmã, Mariana, de Bruna Chiaradia, que insiste para que ele conheça o irmão.



Apesar de terem trabalhado lado a lado no teatro e no cinema, Selton e Danton nunca se encontraram na tevê ou no streaming. “Somos atores desde criança, fazemos isso a vida inteira, fizemos um curta-metragem e trabalhamos juntos no teatro, mas na televisão nunca. Como é possível isso? Como é que nenhum diretor, nenhum autor teve a ideia de falar assim: ‘Nossa, são dois irmãos atores vamos colocá-los juntos fazendo irmãos?’. Ninguém fez isso, pois que ótimo porque quem fez fui eu (risos)”, brinca.

“Sessão de Terapia” – Estreia dia 30 de outubro, no GNT. Todas as temporadas disponíveis para os assinantes Globoplay.

Veja também

Audiovisual Sessão de "Sem Coração" abre a 14ª edição do Janela Internacional de Cinema do Recife