BBB 24 Após Leidy Elin criar teoria sobre microfone, Boninho promete brincar com a sister A trancista disse que percebeu o favoritismo de Davi quando o microfone dele foi trocado na Prova do Líder

O resultado do último Paredão do BBB 24 surpreendeu muitos participantes do programa. Leidy Elin, por exemplo, já criou uma teoria sobre quem deve ser o possível favorito desta edição.

Em conversa com Lucas no Quarto Fada, após a eliminação de Marcus Vinicius, a trancista expôs sua interpretação do discurso de Tadeu Schmidt. “É porque ou Davi ou a Cunhã é forte lá fora. Para mim, é o Davi, entendeu? É forte lá fora. Muito forte lá fora”, analisou.

Leidy apontou até uma possível evidência ligada a uma troca de microfones. “A anteninha ligou foi na Prova [do Líder]. Foi o único que trocou o microfone na prova. Tem que captar tudo o que ele fala. Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo o que essa pessoa fala. Eu já peguei essa visão”, declarou.



Boninho, diretor do programa, resolveu brincar com a sister. "A gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 17h, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 17h. Vamos ver se essa teoria vai funcionar", prometeu o diretor no Instagram.



