Após "Lilo & Stitch", veja quais animações da Disney irão ganhar versões live-action

Filme mais visto no Brasil em 2025, com público superior a 8 milhões de espectadores no país, "Lilo & Stitch" já é um grande sucesso. Mundialmente, o longa já faturou mais de US$ 775 milhões nas bilheterias. O desempenho surge como um alívio para a Disney após o fracasso do novo " Branca de Neve e os sete anões", que arrecadou apenas US$ 205 milhões globalmente.

Nos últimos anos, as versões live-action (ou realistas) de clássicas animações da Disney vêm movimentando a indústria cinematográfica. Em alguns casos, foram verdadeiros sucessos de bilheteria, como "O rei leão" (2019), "Aladdin" (2019) e "A Bela e a fera" (2017) — todos com faturamento acima de US$ 1 bilhão nos cinemas mundiais —, mas geraram decepções, como "A pequena sereia" (2023), "Mulan" (2020) e "A Dama e o Vagabundo" (2019).





Mesmo com os altos e baixos, a Disney não parece disposta a desistir do formado de remakes live-action. Confira algumas animações que serão refilmadas em breve:

'Moana'

Moana // Disney



Com estreia prevista para julho de 2026, "Moana" é a próxima versão live-action para uma animação a chegar aos cinemas. O filme contará com o retorno de Dwayne Johnson como Maui, enquanto que a jovem atriz australiana Catherine Laga‘aia assumirá o papel de Moana, dublado por Auli'i Cravalho no filme original. A direção é de Thomas Kail, vencedor do Tony pelo musical "Hamilton".



'Hércules'

Cena da animação "Hércules" (1997) — Foto: Divulgação



Após dirigir a versão live-action de "Aladdin", o diretor Guy Ritchie irá comandar uma versão com atores de "Hércules", animação de 1997. O novo longa terá roteiro de Dave Callaham, de "Shang-Chi e a lenda dos dez anéis", e produção dos irmãos Joe e Anthony Russo, de "Vingadores: Ultimato". Não há precisão de lançamento ou elenco confirmado.

'Bambi'

Produção da Disney 'Bambi' — Foto: Reprodução

Após fazer gerações e mais gerações de crianças chorarem por causa da animação, a história de "Bambi" vai ganhar uma versão mais realista. A vencedora do Oscar Sarah Polley seria a diretora, mas deixou o projeto em 2024. A Disney segue com planos para a nova versão, mas não há previsão de lançamento.

'Robin Hood'

Cena da animação "Robin Hood" (1973) — Foto: Divulgação



A animação "Robin Hood", de 1973, também será reimaginada de forma ultrarrealista, nos moldes de "O livro da selva" e "O rei leão". O mexicano Carlos López Estrada, de "Raya e o último dragão", foi o escolhido para dirigir o longa, que terá lançamento exclusivo no Disney+.

'Aristogatas'

Cena da animação "Aristogatas" (1970) — Foto: Divulgação



Outra animação dos anos 1970, "Aristogatas" ganhará nova versão. O projeto está sob o comando de Ahmir "Questlove" Thompson, vencedor do Oscar pelo documentário "Summer of Soul" (2021). Não há previsão de lançamento.

' Enrolados'

Cena da animação "Enrolados" (2010) — Foto: Divulgação



Anunciada em dezembro de 2024, a versão live-action de "Enrolados" deve contar com direção de Michael Gracey, de "O rei do show" (2017). O roteiro está sendo escrito por Jennifer Kaytin Robinson, de "Thor: Amor e trovão" (2022).

