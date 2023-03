A- A+

Cinema Após manifestações, Governo de Pernambuco se pronuncia sobre manutenção do Cinema São Luiz Carta aberta do cineasta Kleber Mendonça Filho gerou questionamentos do meio audiovisual sobre o cinema, fechado desde julho de 2022

O Governo de Pernambuco publicou nesta terça-feira (21), por meio da Fundarpe, uma nota oficial sobre as obras realizadas no Cinema São Luiz, de portas fechadas desde julho do ano passado. O pronunciamento vem após questionamentos do cineasta Kleber Mendonça Filho (“Aquarius”, “Bacurau”) em carta aberta, que gerou manifestações no meio audiovisual.

No pronunciamento, a Fundarpe afirmou que o prédio precisou ser interditado por questões de segurança, e detalha os danos sofridos pelo aparelho cultural, especialmente devido às chuvas ocorridas no último mês, quando houve um “vazamento generalizado no sistema de captação de chuva do telhado, acarretando um transbordamento de calhas e colapso no sistema de esgotamento” comprometimento a fixação do forro.

Ainda, a Fundação disse estar elaborando “um projeto de reestruturação que vai permitir o redimensionamento das tubulações do sistema de esgotamento de águas pluviais, e reforço do sistema de fixação do forro em gesso”, e que apenas após esse procedimento, o cinema terá condições de ser reaberto.

Segundo o órgão, as obras também devem implementar um novo sistema de refrigeração, corrigir o vazamento da cobertura, e redimensionar instalações elétricas.

A nota, no entanto, não aborda as críticas feitas por Kleber Mendonça Filho às demissões de nomes da equipe à frente do cinema, a exemplo do programador Luiz Joaquim, exonerado em janeiro.

Leia a nota na íntegra

“O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), informa que o Cinema São Luiz, localizado no Centro do Recife, está fechado desde julho de 2022, ainda na gestão anterior, para a implantação de um novo sistema de refrigeração, correção de problemas de vazamento de cobertura e redimensionamento das suas instalações elétricas. Após as chuvas torrenciais ocorridas no Recife no último mês de fevereiro, porém, o equipamento precisou ser totalmente interditado por medida de segurança

Na ocasião, houve vazamento generalizado no sistema de captação de chuva do telhado do equipamento cultural, acarretando um transbordamento de calhas e colapso no sistema de esgotamento de águas pluviais, com consequente comprometimento de pontos da fixação do forro em gesso ornamentado, que agravaram o risco de desprendimento de partes dessas peças.

A Fundação reforça que já está em elaboração um projeto de reestruturação que vai permitir, após processo licitatório para execução das obras, o redimensionamento das tubulações do sistema de esgotamento de águas pluviais (tubulações e calhas, rufos e cumeeiras) e reforço do sistema de fixação do forro em gesso. Apenas depois disso será possível reabrir o cinema.

A Fundarpe ressalta a relevância do Cinema São Luiz e também reconhece a importância dos prestadores de serviços terceirizados para o equipamento, mas informa que, justamente devido à necessidade de realização de obras estruturais no local e à inadequação do orçamento planejado pelo governo anterior, aqueles que desempenhavam funções inerentes à operação do cinema precisaram ser desligados neste momento.”



